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أحمد جودة - القاهرة - حرص جود بيلينجهام، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على مساندة زميله وقائد الملكي اللاعب داني كارفخال بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

بيلينجهام يوجه رسالة مؤثرة إلى زميله كارفخال بعد الإصابة

وشهدت مباراة ريال مدريد وفياريال التي لعبت مساء امس السبت إصابة داني كارفخال وذلك قبل وقت قصير من انتهاء المباراة التي جمعته بفريق فياريال وخروجه متألمًا.

وقال بيلينجهام بعد إصابة كارفخال: “نحن سعداء برد الفعل بعد الهزيمة، (2-0) لكننا نغادر مع شعور سيء بسبب اصابة كارفاخال، مازلنا لا نعرف ما هي الاصابة”.

وأكد: “لا يزالون يجرون الفحوصات على كارفاخال، لقد جئنا جميعا هنا لإظهار دعمنا له”.

يذكر أن ريال مدريد رفع رصيده إلى النقطة 21 بالتساوي مع برشلونة صاحب الصدارة وبفارق أربع نقاط عن فياريال صاحب المركز الثالث.