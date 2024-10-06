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أحمد جودة - القاهرة - علق أردا جولر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني على إصابة صديقه في الفريق "كارفخال" ليلة الأمس.

أردا جولر يعلق على إصابة كارفخال مع ريال مدريد

وأصيب كارفخال، نجم الملكي خلال مشاركته مع فريقه ضد فياريال ليلة الأمس في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء.

ووجه جولر رسالة دعم لداني كارفخال بعد خروجه مصابًا في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني.

ونشر جولر عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": بالشفاء العاجل كابتن، أنا متأكد من أنك ستعود أقوى في أقرب وقت ممكن”.

وتشير التقارير الأولية إلى صعوبة الإصابة التي تعرض لها كارفخال وخضوعه لمدة غياب قد تصل إلى شهور طويلة من أجل التعافي.