نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ضد نوتنجهام فورست اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الفرنسية عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست وذلك ضمن منافسات الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

فاز تشيلسي على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة من البريميرليج بينما خسر نوتنجهام فورست من فولهام بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 13 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل نوتنجهام فورست المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2 وسيقوم علي محمد علي بالتعليق على أحداث اللقاء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

- قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

- قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

- قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

- قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

- قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

- قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

موقف تشيلسي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

احتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 63 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 11 مباراة.

في حين احتل نوتنجهام فورست المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 32 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 20 مباراة.