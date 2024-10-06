نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن موقف أحمد فتوح لاعب الزمالك، من التواجد مع بعثة الأبيض في الإمارات لخوض منافسات السوبر المحلي.

هل يشارك أحمد فتوح في السوبر المصري؟

وقال مدحت شلبي خلال تصريحات تلفزيونية: أحمد فتوح لاعب الزمالك لن يتمكن من السفر مع بعثة الأبيض للإمارات لخوض منافسات السوبر المحلي.

وأضاف: الزمالك سيسافر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، ولكن أحمد فتوح لن يتمكن من السفر مع بعثة الأبيض بسبب قضيته المقرر لها يوم 22 من الشهر ذاته.

وأكمل: هناك تفكير داخل الزمالك بسفر أحمد فتوح إلى الإمارات في حالة تأهل الأبيض للقاء النهائي للدخول في أجواء المباريات.