نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. المقاولون العرب يتعاقد مع الحضري لتدعيم حراسة مرمى الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي المقاولون العرب عن إنهاء إجراءات التعاقد مع ثنائي غزل المحلة، حارس المرمى محمود الحضري والجناح تشارلز باسى، بهدف تعزيز صفوف الفريق في الموسم الجديد.

تعاقد المقاولون العرب مع الحضري وباسي في صفقة انتقال تبادلية، حيث انتقل أسامة الجزار، ظهير أيمن المقاولون، إلى غزل المحلة، وانضم اللاعبان إلى صفوف المقاولون على سبيل البيع النهائي.

وتم التوقيع على العقود بحضور طلعت محرم، مدير الكرة بالنادي، ووائل حبيب، وكيل أعمال الحضري، حيث وقع الحارس على عقد يمتد لثلاث سنوات.

وبهذا، أكمل الناديان إجراءات الصفقة، حيث حصل المقاولون على استغناء الحضري وباسي، بينما حصل المحلة على استغناء أسامة النجار.

ويسعى نادي المقاولون إلى تدعيم صفوف الفريق بالعديد من الصفقات، من أجل المنافسة بقوة على بطاقة الصعود إلى الدوري الممتاز مرة آخرى.