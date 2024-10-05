كريم حامد: ميكالي تواصل معي وحلمي تمثيل منتخب مصر وتحقيق الإنجازات

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب كريم حامد لاعب نادي بانسيرايكوس اليوناني، عن طموحه الكبير في تحقيق إنجازات مع منتخب مصر وذلك بعد التواصل مع ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب.

كريم حامد: ميكالي تواصل معي وحلمي تمثيل منتخب مصر

وقال كريم حامد في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "لم أحضر فترة الإعداد مع الفريق وهذا سبب عدم مشاركتي حتى الآن، أقوم حاليًا بتدريبات خاصة مع مدرب الأحمال ومنتظر الفرصة مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة".

وأضاف:" فضلت الانتقال إلى الدوري اليوناني الممتاز لأنني سوف أشارك مع الفريق الأول، ونجحت في التأقلم سريعا مع بانسيرايكوس ومنتظر فرصتي للمشاركة".

وأختتم حديثه قائلًا: "ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تواصل معي خلال الفترة الماضية بعد انتقالي إلى بانسيرايكوس، وحلم حياتي هو اللعب مع منتخب مصر وتحقيق إنجازات كبرى لبلدي".