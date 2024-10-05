الرياضة

كريم حامد: ميكالي تواصل معي وحلمي تمثيل منتخب مصر وتحقيق الإنجازات

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب كريم حامد لاعب نادي بانسيرايكوس اليوناني، عن طموحه الكبير  في تحقيق إنجازات مع منتخب مصر   وذلك بعد التواصل مع ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب.

كريم حامد: ميكالي تواصل معي وحلمي تمثيل منتخب مصر

وقال كريم حامد في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "لم أحضر فترة الإعداد مع الفريق وهذا سبب عدم مشاركتي حتى الآن، أقوم حاليًا بتدريبات خاصة مع مدرب الأحمال ومنتظر الفرصة مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة".

وأضاف:" فضلت الانتقال إلى الدوري اليوناني الممتاز لأنني سوف أشارك مع الفريق الأول، ونجحت في التأقلم سريعا مع بانسيرايكوس ومنتظر فرصتي للمشاركة".

وأختتم حديثه قائلًا: "ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تواصل معي خلال الفترة الماضية بعد انتقالي إلى بانسيرايكوس، وحلم حياتي هو اللعب مع منتخب مصر وتحقيق إنجازات كبرى لبلدي".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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