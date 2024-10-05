نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الاسباني.. ريال مدريد ينهي الشوط الأول بهدف فالفيردي في شباك فياريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في التقدم على حساب فياريال في الشوط الأول على ملعب الملكي بهدف دون رد لحساب الجولة التاسعة من عمر الليجا الإسبانية.

ريال مدريد ينهي الشوط الأول بهدف فالفيردي

وافتتح فيديريكو فالفيردي التسجيل بالهدف الأول لصالح ريال مدريد في الدقيقة الرابعة عشر وبمساعدة من لوكا مودريتش.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتقدم بهدف دون رد لصالح كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتقام مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم على ملعب السانتياجو برنابيو في مشوار الدوري الإسباني لهذه النسخة.

ودخل ريال مدريد مباراته ضد فياريال في الدوري الإسباني بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى:- لونين

‏الدفاع:- ميندي - روديجير - تشواميني - كارفخال

‏ الوسط:- كامافينجا-لوكا مودريتش- فالفيردي - بيلينجهام

الهجوم:- فينيسيوس - مبابي