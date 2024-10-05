نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يتقدم علي تورينو بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان وتورينو علي أرضية استاد جوزيبي مياتزا، بتقدم الأول بهدفين مقابل هدف، ضمن فعاليات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

إنتر ميلان يتقدم علي تورينو بهدفين مقابل هدف

وافتتح إنتر ميلان التهديف عن طريق مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة 25، بعد تمريرة بينية رائعة من زميله أليساندرو باستوني.

ثم عاد مجددًا ماركوس تورام ليحزر ثاني أهدافه في اللقاء والثاني لفريقه في الدقيقة 35، بعد أسيست مميز من زميله الإيطالي فرانشسكو أتشيربي.

بينما أحرز تورينو هدفه عن طريق مهاجمه الكولومبي دوفان زاباتا في الدقيقة 36.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه التشيلي جويزمو موفيان مدافع تورينو في الدقيقة 20.

وجاء تشكيل إنتر ميلان في الشوط الأول كالتالي:-

حراسة المرمي:- سومر

خط الدفاع:- باستوني، أتشيربي، بيسيك

خط الوسط:- ديماركو، مختياريان، تشالهان أوغلو، فراتيسي، دارميان.

خط الهجوم:-لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام