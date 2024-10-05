فالفيردي يسجل هدف ريال مدريد الأول أمام فياريال في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أحرز فريق ريال مدريد هدفه الأول في مباراته ضد فياريال ضمن منافسات الدوري الإسباني؛ وتقام المباراة على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" لموسم 2024-2025.

هدف فالفيردي أمام فياريال

وسجل ريال مدريد هدف التقدم في الدقيقة 14 بقدم اللاعب فيدي فالفيردي، بعد تمريرة مميزة من النجم الكرواتي لوكا مودريتش.

جاء الهدف بعد تنفيذ مودريتش لركلة ركنية، حيث وصلت الكرة إلى فالفيردي الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. اصطدمت الكرة بأحد مدافعي فياريال قبل أن تسكن الشباك، ليعلن عن تقدم ريال مدريد بهدف نظيف.

في هذه الأثناء، يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، خلف المتصدر برشلونة الذي يمتلك 21 نقطة.