نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي المثير أمام فولهام: فشلنا في هذا الأمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن رأيه في أداء فريقه عقب فوزهم الصعب أمام فولهام في المباراة التي جرت اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت المباراة على ملعب "الاتحاد" ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، حيث انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-2.

ماذا قال جوارديولا بعد الفوز على فولهام؟

وفي تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي"، تحدث جوارديولا قائلًا: "كانت مباراة قوية ومتكافئة، حيث سنحت الفرص لكلا الفريقين". وأضاف: "بدأنا المباراة بشكل جيد وخلقنا العديد من الفرص، لكنهم لعبوا بخمسة لاعبين في الخط الخلفي، وهذا يجعل الأمور دائمًا أكثر صعوبة، لكن في النهاية نجحنا في التعامل مع الموقف".

وتابع جوارديولا: "عندما يلعب الخصم بخمسة مدافعين في الخلف، يصبح من الصعب إيقاف كوفاسيتش إلا إذا شارك المهاجم في المراقبة معه، وهذا يقلل من تحول الكرة".

وأكد المدرب الإسباني: "استخدمنا هذا النهج جيدًا، وكوفاسيتش قدم أداءً رائعًا". وواصل: "في غياب رودري، نضطر لاستخدام بدائل مثل كوفاسيتش، جوندوجان، أكانجي، جون ستونز، وريكو لوريس في نفس المركز. رغم ذلك، وجود رودري يكون حاسمًا في مثل هذه المباريات، لكننا أدينا بشكل جيد دون وجوده".

وعن هدف جيريمي دوكو الرائع، أشاد جوارديولا قائلًا: "إنه لاعب مميز حقًا، نحن دائمًا نتحدث عن مهاراته في المراوغة وحركته الأخيرة. لقد تلقى تمريرة ممتازة وسجل هدفًا رائعًا. أنا سعيد جدًا بأدائه اليوم وفي المباراة السابقة".

كما أثنى جوارديولا على نجم فولهام، أداما تراوري، قائلًا: "تراوري كان لا يمكن إيقافه، عندما كان يمتلك الكرة كان من الصعب علينا السيطرة عليه. اضطررنا للدفاع داخل منطقة الجزاء 18 ياردة".

واعترف جوارديولا: "هدفهم الأول، الذي جاء بعد تمريرة من خيمينيز، كان غير متوقع. علينا أن نثني على الخصم، فقد أتيحت لهم العديد من الفرص الجيدة، لكن إيدرسون تصدى لها ببراعة".