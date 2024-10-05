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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريق الفتح ضد نظيره التعاون، بفوز التعاون بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي انطلقت اليوم الساعة 6:25 مساء حسب التوقيت الذي أعلن عنه الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن مواجهات الدوري السعودي.

التعاون يتخطى الفتح بثتائية في الدوري السعودي

وبدأت أحداث الشوط الأول الاستحواذ وسيطرة من قبل فريق التعاون على منافسه الفتح في أرضية الملعب.

كما نجح لاعب التعاون موسى بارو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من أحراز الهدف الأزل لفريقه في شباك حارس الفتح.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق التعاون من السيطرة على أحداث اللقاء وفي الدقيقة 81 نجح اللاعب جواو بيدرو من أحراز الهدف الثاني لفريقه.

لنتهى أحداث المباراة بفوز فريق التعاون بهدفين مقابل لاشيء ضمن منافسات الدوري السعودي.