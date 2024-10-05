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أحمد جودة - القاهرة - غادر صباح اليوم الفريق الأول لنادي غزل المحلة بقيادة الكابتن أحمد عيد عبد الملك إلى مدينة الإسماعيلية حيث يعسكر الفريق في أحد الفنادق هناك استعدادًا للدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة يعسكر في الإسماعيلية استعدادًا للممتاز

ويواجه غزل المحلة خلال معسكره بالإسماعيلية نادي طلائع الجيش وديًا يوم الأثنين المقبل في ثالث ودياته القوية مع أندية الممتاز.

ويراهن عبد الملك على المعسكرات الخارجية في تحقيق الانسجام للفريق المحلاوي خاصة بين المنضمين الجدد للفريق، حيث يشهد غزل المحلة أقوى فترة انتقالات في تاريخه وتمكن من استقدام أكثر من ١٧ صفقة حتى الآن في مختلف المراكز.