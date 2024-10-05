نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تفاصيل جلسة محاكمة إمام عاشور والتحقيق مع أحمد قندوسي.. الإسماعيلي يقيل شوقي غريب ويعيّن حمد إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية:

تفاصيل جلسة محاكمة إمام عاشور في تهمة التعدي على فرد أمن

عقدت محكمة جنح الشيخ زايد اليوم السبت الجلسة الأولى لمحاكمة إمام عاشور، لاعب خط وسط النادي الأهلي، بتهمة الاعتداء على أحد أفراد الأمن في مول الشيخ زايد.

في بداية الجلسة، طلب محامي المجني عليه من هيئة المحكمة تعديل الاتهام من الضرب إلى استعراض القوة والتلويح بالعنف، مشددا على ضرورة توقيع أقصى عقوبة على إمام عاشور، باعتباره شخصية معروفة ينبغي أن تكون قدوة للشباب والأطفال.

كما أشار الدفاع إلى حادثة سابقة تتعلق بتعدي إمام عاشور على شاب في حفل زفاف زميله مروان عطية، مبررًا ذلك باعتقاده أنه كان يعاكس زوجته.

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"دوت الخليج الرياضي" يكشف كواليس التحقيق مع أحمد قندوسي في الأهلي

يكشف لكم "دوت الخليج الرياضي"، كوليس ما دار في جلسة التحقيق مع أحمد قندوسي في النادي الأهلي، وذلك عقب نهايته بعدما استمرت لأكثر من 5 ساعات.

وصل أحمد قندوسي، لاعب الأهلي، إلى النادي برفقة وكيله لخوض تحقيق يتعلق بتصريحاته الأخيرة، وكان مدير التعاقدات، أمير توفيق، حاضرًا أيضًا، إلا أن وكيل اللاعب اعترض على مشاركته في الجلسة.

أصر قندوسي على موقفه بشأن التصريحات التي أدلى بها في برنامج تلفزيوني، مُشيرًا إلى أنه كان يجب عليه التواصل مع النادي قبل ذلك، وهو ما أكده المدير الرياضي، محمد رمضان.

قدم اللاعب الجزائري أدلة تتضمن تسجيلات صوتية ومحادثات ووثائق تدعم صحة أقواله بشأن صفقته وصفقة زين الدين بلعيد.

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الإسماعيلي يوجه الشكر لـ شوقي غريب بعد انتهاء المفاوضات

أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، بيانا يعبر فيه عن شكره للكابتن شوقي غريب على جهوده الكبيرة والتزامه خلال المفاوضات المتعلقة بتولي قيادة الفريق الأول.

وأشار البيان إلى أن الطرفين لم يتوصلوا إلى اتفاق نهائي بشأن العقد، متمنين له التوفيق في خطواته القادمة.

كما أكد المجلس تقديره للكابتن غريب، مع الإشادة بسمعته الطيبة وسيرته المهنية الرائعة، إلى جانب خبراته التدريبية الواسعة.

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الإسماعيلي يعلن تعيين حمد إبراهيم مديرا فنيا خلفًا للراحل إيهاب جلال

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تعيين حمد إبراهيم مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، ليخلف إيهاب جلال في قيادة الدراويش خلال الموسم القادم.

ونشر الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للكابتن حمد وعلق عليها: "الرحلة مستمرة.. الكابتن حمد إبراهيم مديرًا فنيًا للإسماعيلي".

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لجنة الحكام تقرر إيقاف حكم واقعة جوميز لأجل غير مسمى

أعلن محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام، أنه تم إيقاف الحكم عاطف حسين لأجل غير مسمى، وذلك نتيجة مخالفته للحظر الإعلامي المفروض على الحكام.

وفي تصريحاته الصحفية، أوضح فاروق أن اللوائح الحالية للجنة الحكام تمنع أي حكم من الإدلاء بتصريحات إعلامية.

تجدر الإشارة، إلى أن عاطف حسين كان الحكم الرابع في مباراة الزمالك والمصري خلال الموسم الماضي، والتي شهدت واقعة دفعه من قبل المدير الفني للزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز.

وقد قام الحكم الرابع بالتعليق على هذه الحادثة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، مما دفع لجنة الحكام لاتخاذ قرار بإيقافه لأجل غير مسمى.