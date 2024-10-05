نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيموني إنزاجي يُعلن تشكيلة إنتر ميلان لمواجهة تورينو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، المواجهة المرتقبة بين إنتر ميلان وتورينو، علي أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن فعاليات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

وقد أعلن سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان تشكيل الفريق، وجاء كالتالي:-

حراسة المرمي:- سومر

خط الدفاع:- باستوني، أتشيربي، بيسيك

خط الوسط:- ديماركو، مختياريان، تشالهان أوغلو، فراتيسي، دارميان.

خط الهجوم:-لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام

ويحتل إنتر ميلان المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة، بينما جاء تورينو في المركز السادس برصيد 11 نقطة.