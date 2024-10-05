نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق فياريال اليوم في الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب السانتياجو برنابيو مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في مشوار الدوري الإسباني لهذه النسخة.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

ويلتقي ريال مدريد وفياريال اليوم عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

حراسة المرمى:- لونين

‏الدفاع:- ميندي - روديجير - تشواميني - كارفخال

الوسط:- كامافينجا-لوكا مودريتش- فالفيردي - بيلينجهام

الهجوم:- فينيسيوس - مبابي