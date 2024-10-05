نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد العروبة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره فريق العروبة اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر الحالي بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 6 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والعروبة

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والعروبة مساء اليوم في تمام الساعة 6:15 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:15 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعروبة

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

