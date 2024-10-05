الرياضة

موعد مباراة النصر ضد العروبة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد العروبة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره فريق العروبة اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر الحالي بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 6 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والعروبة

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والعروبة مساء اليوم في تمام الساعة 6:15 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:15 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعروبة

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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