نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد العروبة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره فريق العروبة اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر الحالي بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 6 من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة النصر والعروبة
وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والعروبة مساء اليوم في تمام الساعة 6:15 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:15 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة النصر والعروبة
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.