مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة قطر كلاسيك للاسكواش (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا بلعبة الاسكواش من التأهل لنهائي بطولة قطر كلاسيك Qterminals للاسكواش بفوزه على المصنف التاسع عالميا الويلزي جويل ماكين بنتيجة 3-1.

مصطفى عسل يصل نهائي بطولة قطر كلاسيك للاسكواش

الشوط الأول انتهى لصالح الويلزي جويل ماكين بنتيجة 11-5 قبل أن يعود مصطفى عسل ويحقق الفوز بالأشواط الثاني والثالث والرابع على التوالي بنتيجة 11-5، 11-6، 11-4.

بتلك النتيجة يتأهل مصطفى عسل لمواجهة المصنف الرابع عالميا البيروفي دييجو إلياس والذي تأهل للمباراة النهائية بفوزه على المصنف الأول عالميا علي فرج بثلاثة أشواط دون رد في مباراة نصف النهائي الأولى.