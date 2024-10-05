نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يشارك ميسي في مونديال الأندية؟.. مارتينو يجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار المدير الفني لفريق إنتر ميامي خيراردو مارتينو، إلى أنه ليس لديه تأكيد بأن الفريق الذي يقوده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيشارك في كأس العالم للأندية في عام 2025، لكنه أشار إلى أنه يرى ذلك "أمرًا محتملًا للغاية".

وقال مارتينو في مؤتمر صحافي: "نحن جميعًا لدينا تقريبًا نفس المعلومات أنه يمكن أن يكون شيئًا محتملًا للغاية".

وأضاف: "لكن على أي حال، أكرر شيئًا قلته: أعتقد أننا نمتلك الآن الأسس الكروية التي تستحق هذا المكان وهذا ما يمنحنا الكثير من الهدوء، بغض النظر عما يمكن تقريره بعد ذلك".

وبعد أن توج إنتر ميامي بطلًا لدرع المشجعين في الدوري الأمريكي يوم الأربعاء، أكد مارتينو أن هذا اللقب يمكن أن يكون بمثابة "تبرير" لماذا يمكن لفريقه أن يحصل على آخر بطاقة مؤهلة لكأس العالم للأندية.

وقال: "إنتر ميامي، اعتبارًا من الأسماء التي يضمها، يمكن أن يبدأ في الظهور كفريق مناسب للاختيار. لكنني أعتقد أنه من الأكثر عدالة أن نحقق ذلك من خلال الجدارة الرياضية وقد حققنا ذلك اليوم: امتلاك الجدارة الرياضية".

يذكر أن البلد المضيف، الولايات المتحدة لها مقعد شاغر في بطولة كأس العالم للأندية التي ستستضيفها صيف عام 2025. ويعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي ينظم البطولة هو المسؤول عن تحديد من يحصل على المقعد ولم يعلن بعد عن المعايير.

ولم يخف مارتينو أمام وسائل الإعلام في الماضي أن المشاركة في هذه البطولة هي أحد أهداف ناديه.