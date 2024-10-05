نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوص يتعاقد مع "ألدو" الصيد في صفقه انتقال حر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو نادي قوص، من التعاقد مع أحمد خالد الشهير بـ "ألدو" حارس مرمي الصيد لمدة موسمين في صفقه انتقال حر.

قوص يضم حارس الصيد

ويعد حارس نادي الصيد من المواهب الواعده والمميزه مواليد 2003، ويتميز بالمرونة والرشاقة والبنيان القوي.

ويتوقع الجهاز الفني للفريق الكروي لنادي قوص ومجلس الإدارة، للاعب بالظهور بشكل مميز والانتقال لأحد أندية دوري المحترفين في فترة الانتقالات الشتويه المقبلة، خصوصًا وأن هناك اهتمام كبير بالحارس الجديد للنادي القابع في محافظه قنا.

وأبدي حارس قوص الجديد سعادته بالانضمام للفريق مؤكدآ علي رغبته بالظهور بشكل مميز هذا الموسم وإسعاد أهالي قوص وقنا ومن ثم الانتقال لأحد انديه دوري المحترفين.