نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يفتح الباب لرحيل نجمه في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب أحد لاعبي فريق برشلونة، من مغادرة صفوف “البارسا” في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2025، لخروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة الألماني هانسي فليك.

أنسو فاتي يقترب من إشبيلية

قال الإعلامي لويس ميجيل، إن أنسو فاتي مهاجم برشلونة على وشك الرحيل نحو إشبيلية في الميركاتو الشتوي.

وأوضح ميجيل، إن مستقبل فاتي أصبح في الهواء بعد النبذ ​​هذا الموسم كما يعرف النادي أنه يحتاج إلى دقائق ومع الكادر الحالي لن يحصل عليها.

ويتحدث الطرفان في الأسابيع المقبلة لإيجاد أفضل حل، واللاعب لديه بالفعل خيار إشبيلية على الطاولة للمغادرة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

ويأمل أنسو فاتي حال انتقال إلى إشبيلية، محاولة إظهار أنه يمكن أن يكون عنصرًا مهمًا مرة أخرى في برشلونة.