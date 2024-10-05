نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهات نارية تقام مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني للموسم الجاري 2024-2025، والتي تشهد مواجهات هامة في صراع النسخة الحالية.

وتستضيف ملاعب ألمانيا العديد من المواجهات الهامة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الألماني للموسم الجاري.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني للموسم الماضي، مباراة هامة أمام نظيره هولشتاين كيل، تقام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا عبر قناة beIN Sports HD 5.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني كالأتي:

-بوخوم ضد فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا

-باير ليفركوزن ضد هولشتاين كيل – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

-فيردر بريمن ضد فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا

-يونيون برلين ضد بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 8

-سانت باولي ضد ماينز 05 – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

