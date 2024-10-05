معلق مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ريال مدريد، لمواجهة فياريال اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

مباراة ريال مدريد وفياريال بتعليق علي محمد علي

تقام مباراة ريال مدريد ضد فياريال على ملعب “سانتياجو برنابيو”، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم السبت، عبر شاشة قناة بي إن سبورتس beIN Sports HD 1.

وأسندت شبكة بي إن سبورتس 1، مباراة ريال مدريد وفياريال إلى المعلق المصري علي محمد علي.

ويحتل فريق ريال مدريد، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة متواجدًا بفارق نقطة عن فياريال الذي يأتي بالمركز الثالث.