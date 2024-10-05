تشكيل ريال مدريد ضد فياريال في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة فياريال، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال

يلتقي الفريق الملكي مع ضيفه الغواصات الصفراء، مساء اليوم، السبت الموافق 5 أكتوبر 2024، ضمن منافسات الدولة التاسعة من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال

في حراسة المرمى: اندريه لونين.

في خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس.

تنقل مباراة ريال مدريد مع فياريال، على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا