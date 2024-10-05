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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. مستقبل ليفاندوفسكي وريال مدريد أمام اختبار صعب وراموس مطلوب في يوفنتوس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 5- 10- 2024:
غلاف آس
- لمسة للاستيقاظ
- كارلو أنشيلوتي يوجه تحذير قبل مواجهة فياريال: "هناك نقص في القوة الدفاعية ومداورة الكرة"
- مارسيلينو: "لا أرى ريال مدريد سيء"
غلاف ماركا
- جرس إنذار أصفر
- ريال مدريد بشكوك يستقبل آخر فريق فاز عليه في البيرنابيو
- أنشيلوتي يبحث عن حل: "لسنا بمستوى التطلعات، لكن نحن قريبون"
- فياريال الثالث في جدول الترتيب يصل دون أيوزي بيريز
- سيبايوس يعود لقائمة الفريق
موندو ديبورتيفو
- فليك تفاجأ بمستوى تشيزني
- كوبارسي يعود للمنتخب الوطني
- ريال مدريد يريد الفوز على فياريال وتخفيف آلام الهزيمة الأخيرة
- إسبانيول يبحث عن رد فعل بعد سلسلة من النتائج السيئة وعودة داردر
سبورت
- ليفاندوفسكي يستمر حتى 2026 - سيتم تفعيل الشرط الجزائي لمهاجم برشلونة عندما يلعب في 55% من المباريات
- الغواصة الصفراء تريد تعميق جرح ريال مدريد
- تم استدعاء أربعة من لاعبي برشلونة للمنتخب الوطني. يعود كوبارسي وينضم كاسادو إلى المنتخب الوطني تحت 21 سنة
توتو سبورت
- يوفنتوس يفكر بالتوقيع مع راموس كلاعب حر بعد إصابة بريمر بـ رباط صليبي