نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. مستقبل ليفاندوفسكي وريال مدريد أمام اختبار صعب وراموس مطلوب في يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 5- 10- 2024: غلاف آس لمسة للاستيقاظ

كارلو أنشيلوتي يوجه تحذير قبل مواجهة فياريال: "هناك نقص في القوة الدفاعية ومداورة الكرة"

مارسيلينو: "لا أرى ريال مدريد سيء" غلاف ماركا جرس إنذار أصفر

ريال مدريد بشكوك يستقبل آخر فريق فاز عليه في البيرنابيو

أنشيلوتي يبحث عن حل: "لسنا بمستوى التطلعات، لكن نحن قريبون"

فياريال الثالث في جدول الترتيب يصل دون أيوزي بيريز

سيبايوس يعود لقائمة الفريق موندو ديبورتيفو فليك تفاجأ بمستوى تشيزني

كوبارسي يعود للمنتخب الوطني

ريال مدريد يريد الفوز على فياريال وتخفيف آلام الهزيمة الأخيرة

إسبانيول يبحث عن رد فعل بعد سلسلة من النتائج السيئة وعودة داردر سبورت ليفاندوفسكي يستمر حتى 2026 - سيتم تفعيل الشرط الجزائي لمهاجم برشلونة عندما يلعب في 55% من المباريات

الغواصة الصفراء تريد تعميق جرح ريال مدريد

تم استدعاء أربعة من لاعبي برشلونة للمنتخب الوطني. يعود كوبارسي وينضم كاسادو إلى المنتخب الوطني تحت 21 سنة توتو سبورت يوفنتوس يفكر بالتوقيع مع راموس كلاعب حر بعد إصابة بريمر بـ رباط صليبي