الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. مستقبل ليفاندوفسكي وريال مدريد أمام اختبار صعب وراموس مطلوب في يوفنتوس

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. مستقبل ليفاندوفسكي وريال مدريد أمام اختبار صعب وراموس مطلوب في يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها  الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 5- 10- 2024:

غلاف آس

  • لمسة للاستيقاظ
  • كارلو أنشيلوتي يوجه تحذير قبل مواجهة فياريال: "هناك نقص في القوة الدفاعية ومداورة الكرة"
  • مارسيلينو: "لا أرى ريال مدريد سيء"
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غلاف ماركا

  • جرس إنذار أصفر
  • ريال مدريد بشكوك يستقبل آخر فريق فاز عليه في البيرنابيو
  • أنشيلوتي يبحث عن حل: "لسنا بمستوى التطلعات، لكن نحن قريبون"
  • فياريال الثالث في جدول الترتيب يصل دون أيوزي بيريز
  • سيبايوس يعود لقائمة الفريق

موندو ديبورتيفو

  • فليك تفاجأ بمستوى تشيزني
  • كوبارسي يعود للمنتخب الوطني
  • ريال مدريد يريد الفوز على فياريال وتخفيف آلام الهزيمة الأخيرة
  •  إسبانيول يبحث عن رد فعل بعد سلسلة من النتائج السيئة وعودة داردر 
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سبورت

  • ليفاندوفسكي يستمر حتى 2026 - سيتم تفعيل الشرط الجزائي لمهاجم برشلونة عندما يلعب في 55% من المباريات
  • الغواصة الصفراء تريد تعميق جرح ريال مدريد
  • تم استدعاء أربعة من لاعبي برشلونة للمنتخب الوطني. يعود كوبارسي وينضم كاسادو إلى المنتخب الوطني تحت 21 سنة
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توتو سبورت

  • يوفنتوس يفكر بالتوقيع مع راموس كلاعب حر بعد إصابة بريمر بـ رباط صليبي
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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