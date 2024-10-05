أنشيلوتي يحسم قراره بشأن مشاركة جولر أمام فياريال

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أحمد جودة - القاهرة - حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قراره بشأن مشاركة التركي أردا جولر في تشكيل الفريق الملكي الأساسي أمام فياريال في بطولة الدوري الإسباني.

جولر أساسي في مباراة ريال مدريد وفياريال

يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره فياريال ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني، اليوم السبت.

وذكرت شبكة “ريليفو” الإسبانية إن هناك فرصة أن يكون أردا جولر أساسيًا هذا اليوم أمام فياريال.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى إن أنشيلوتي سوف يكون منتبهًا لجولر جدًا بشأن مساهماته الدفاعية.

ويحتضن ملعب سانتياجو برنابيو، مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً.