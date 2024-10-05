نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب سابق: ريال مدريد ظهر ضعيفًا أمام ليل وهذا بسبب كروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق لاعب سابق في فياريال، كرايوفيانو، على المواجهة المرتقبة الليلة ضد ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

كرايوفيانو: لم يعجبني مستوى ريال مدريد أمام ليل

قال كرايوفيانو، حول ريال مدريد: "لم يعجبني الأمر على الإطلاق في ليل لقد كان فريقًا ضعيفًا ويمكن توقعه وغير فعال باستثناء اللحظات الأخيرة من المباراة وهذا دليل على أنهم لا يلعبون بشكل جيد".

وحول تأثير رحيل كروس على ريال مدريد، قال: "كروس كان أساسيًا كان يعرف كيف يتعامل مع الفريق بشكل لا مثيل له لقد كان لاعبًا فريدًا، ولا يوجد مثله. ودون ذلك، يختلف الأسلوب. لقد انتقل من السيطرة على اللعبة إلى فريق سرعات وكل تغيير يحتاج إلى الوقت".

وعن رأيه في خط وسط ريال مدريد، أوضح: "في ليل ظهر ريال مدريد قليلًا عندما دخل مودريتش وجولار لأن فالفيردي، كامافينجا وتشواميني أقوياء بدنيًا ويغطون مساحة كبيرة من الملعب، لكنهم لا يتمتعون بانسيابية الآخرين للقيام بالتمريرة الأخيرة".