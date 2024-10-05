نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة ضمن 3 أندية كبرى تراقب نجم مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدخل أحد لاعبو مانشستر يونايتد، دائرة اهتمامات 3 أندية ترغب في التعاقد معه وذلك خلال الفترة المقبلة.

برشلونة يريد جارناتشو

قال الصحفي التركي أكرم كونور عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن يوفنتوس وبرشلونة وأتلتيكو مدريد يرغبون في ضم أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد.

وذكر كونور أن هذه الأندية لم تفتح خط المحادثات الرسمية من أجل جاراناتشو حتى هذه اللحظة.

وواصل مؤكدًا إن يوفنتوس وبرشلونة وأتلتيكو مدريد يراقبون عن كثب وضع جاراناتشو.

وسجل جاراناتشو 10 أهداف في 50 مباراة مع مانشستر يونايتد في الموسم الماضي والنادي يقدر قيمته بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.