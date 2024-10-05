نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبدالعال: كنت أتمنى انضمام سام مرسي للمنتخب الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن سام مرسي المحترف في الدوري الإنجليزي يستحق الانضمام للمنتخب الوطني في الوقت الحالي تحت قيادة حسام حسن.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق" على قناة "تن":" من وجهة نظري أن سام مرسي نجم فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي يعيش أفضل فتراته الفنية مع فريقه الإنجليزي وكان يستحق الحصول على فرصة مع المنتخب الوطني ".

وأضاف:" حسام حسن عليه أن يعيد حساباته بشأن عدم استدعاء بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة ".