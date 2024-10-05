نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم الجدل حول موقف علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد رمضان المدير الرياضي الجديد بالنادي الأهلي، عن موقف الظهير الأيسر التونسي علي معلول المبتعد عن الملاعب منذ مايو الماضي بسبب الإصابة.

يغيب علي معلول عن الأهلي منذ إصابته بقطع في وتر أكيليس خلال لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي على ملعب رادس.

محمد رمضان: ننتظر عودة معلول في نوفمبر لحسم موقفه

قال رمضان في تصريحاته للموقع الرسمي بالنادي الأهلي إن علي معلول يمثل قيمة كبيرة لدى القلعة الحمراء والجمهور.

وتابع: "علي معلول قيمة كبيرة وقدم مردودًا رائعًا مع الفريق منذ انضمامه للأهلي في 2016، وما بذله معلول من جهد وعطاء على مدار سنوات طويلة محل تقدير من الجميع سواء كانت الإدارة أو الجماهير".

وأكمل رمضان: "الإصابة فقط هي من أبعدته عن صفوف الفريق، وهو ينفذ حاليًا برنامجه العلاجي بشكل متميز، خاصة أنه لاعب محترف وملتزم بطبيعته".

واختتم رمضان: "ننتظر تعافي معلول في نوفمبر المقبل وفقًا لرؤية الطبيب، ومن ثم مشاركته في التدريبات والتأكد من سلامته، وبعدها سنتخذ القرار الذي سيحدد موقفه، إذ أنه سيبقى صاحب مكانة خاصة في قلوب الجماهير".