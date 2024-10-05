نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد مساء اليوم السبت 4-10-2024، مواجهة قوية بين فريقي ريال مدريد وفياريال على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات، فيما يحتل فريق فياريال المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بعد الفوز في خمس مواجهات والتعادل في لقاءين وخسارة مباراة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد فياريال اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد ضد فياريال مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.