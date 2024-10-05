نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس ريال مدريد السابق يكيل المديح لتيبو كورتوا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار الحارس الإسباني السابق دييجو لوبيز، إلى إن البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد هو الأفضل بمركزه في الوقت الحالي.

لوبيز: كورتوا أفضل حارس رأيته

قال لوبيز في تصريحات إعلامية: "بالنسبة لي كورتوا هو أفضل حارس مرمى رأيته على الإطلاق منذ وقته في أتلتيكو مدريد وتشيلسي".

تابع: "ولكن في ريال مدريد أحدث قفزة، لم أرى أي شيء من هذا القبيل، لا بوفون ولا نوير الذين كانوا بالنسبة لي الأفضل والمراجع".

وأضاف حارس ريال مدريد السابق: "أعتقد أن التواجد في ريال مدريد أكثر صعوبة وما فعله لا مثيل له".

يذكر إن تيبو كورتوا قد انضم إلى ريال مدريد في صيف عام 2018 قادمًا من أتلتيكو وسبق له اللعب لناديي جينك وتشيلسي الإنجليزي.