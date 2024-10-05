نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم «دوت الخليج الرياضي»، مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي وكذلك القنوات الناقلة للمبارايات، والتي تشهد مواجهات قوية.

تشهد مبارايات اليوم في دوري روشن السعودي، كلاسيكو مرتقب من جانب الجماهير يجمع بين الهلال وأهلي جدة في قمة مباريات الجولة.

ويستضيف فريق النصر نظيره فريق العروبة، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم السعودية حول العالم، بسبب شعبية الفريق الكبيرة.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

النصر × العروبة - 18:15 بتوقيت السعودية - SSC EXTRA 1 HD

الأهلي × الهلال - 21:00 بتوقيت السعودية - SSC1 HD

ترتيب هدافي دوري روشن

1- ميتروفيتش 7 أهداف

2- كريم بنزيما 6 أهداف

3- حسام عوار 5 أهداف

4- كريستيانو رونالدو 4 أهداف

5- ساكالا ثلاث أهداف

6- تافاريس 3 أهداف

7- تاليسكا 3 أهداف

8- موسى ديمبيلي ثلاث أهداف

9- كويادو 3 أهداف

10- نكودو هدفين