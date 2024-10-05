موعد مباراة باير ليفركوزن وهولشتاين كيل في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف باير ليفركوزن نظيره هولشتاين كيل، علي أرضية ملعب باي أرينا، ضمن فعاليات الجولة السادسة من الدوري الألماني الممتاز.

موعد مباراة باير ليفركوزن وهولشتاين كيل في الدوري الألماني

ويرغب باير ليفركوزن تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو في الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط، للاستمرار في المنافسة علي لقب البوندسليجا.

بينما يطمح هولشتاين كيل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، في ظل حالة التوهج التى يعيشها باير ليفركوزن في الآونة الأخيرة.

وحقق باير ليفركوزن الفوز يوم الثلاثاء الماضي علي نظيره ميلان بهدف نظيف، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل باير ليفركوزن المركز الرابع في ترتيب الدوري الألماني برصيد 10 نقاط بقارق 3 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ، بينما يأتي هولشتاين كيل في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

سيواجه باير ليفركوزن نظيره هولشتاين كيل السبت الموافق 4 أكتوبر 2024، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن وهولشتاين كيل

ومن المقرر أن تبث شبكة قنوات bein sports الناقل الحصري للدوري الألماني في الشرق الأوسط المواجهة وبالتحديد علي قناة bein sports 5.