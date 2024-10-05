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أحمد جودة - القاهرة - أكد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، إنزو ماريسكا، أن فريقه ليس في مقدوره منافسة مانشستر سيتي وآرسنال على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم البداية القوية هذا الموسم.

لهذا السبب.. تشيلسي لا يمكنه التتويج بـ "البريميير ليج"

أظهر ماريسكا قوة فريقه الكبيرة من حيث ما يمتلكه من بدلاء من خلال الدفع بتشكيل كاملة مختلفة، في المباراة التي فاز بها 4-2 على جنت البلجيكي في دوري المؤتمر الأوروبي، ولكن، بعد مرور ثلاثة أشهر من توليه مسؤولية تدريب تشيلسي، استبعد ماريسكا إمكانية تحدي فريقه للفريقين المتصدرين للترتيب، والفوز باللقب الأول منذ عام 2017.

وقال: "لا أعتقد حقًا أن بإمكاننا التنافس مع مانشستر سيتي وآرسنال، أعتقد هذا حقًا، لأننا لسنا جاهزين".

وأضاف: "السبب وراء ذلك، هو أن مانشستر سيتي يعمل مع مدربه منذ 9 أعوام، وآرسنال منذ 5 أعوام، إذا أردت أن تنافس على بطولات مهمة، فبالتالي ستحتاج للوقت".

وأردف:" أنا أدرب تشيلسي منذ ثلاثة أشهر، هناك فارق ضخم، مقتنع تماما أنه ليس بإمكاننا أن ننافس مع هذا النادي".

وأوضح: "الهدف هو أن نواصل التحسن، وأن نقترب منهم ببطء، ولكننا لسنا جاهزين لهذا في هذه اللحظة".

