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أحمد جودة - القاهرة - يعود اسم مالديني للظهور مرة أخرى في قائمة المنتخب الإيطالي لكرة القدم، بعد غياب لمدة 22 عامًا.

بعد 22 عامًا.. اسم مالديني يعود للظهور مع "الأتزوري"

بعد مرور أكثر من 22 عامًا على ظهور والده، باولو مالديني، في مباراته الأخيرة مع المنتخب الإيطالي 18 يونيو (حزيران) 2002، وأكثر من 61 عامًا على ظهور جده، سيزار مالديني، يعود اسم مالديني ليزين قائمة المنتخب الإيطالي، بعد استدعاء دانيل، مهاجم مونزا، للمرة الأولى.

وسيكون مالديني من بين أربعة لاعبين وقع عليهم اختيار لوتيشانو سباليتي المدير الفني للمنتخب، للظهور مع المنتخب الإيطالي للمرة الأولى، وهم ميكيلي دي غريغوريو، حارس مرمى يوفنتوس، وماتيو غابيا مدافع ميلان، ونيكولو بيسيلي لاعب وسط روما، بالإضافة لمالديني.

قائمة المنتخب الإيطالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، غوغليلمو فيكاريو (توتنهام)، ميكيلي دي غريغوريو (يوفنتوس).

الدفاع: أليساندرو باستوني (إنتر)، وأليساندرو بونجورنو (نابولي)، وريكاردو كالافيوري (أرسنال)، وماتيو غابيا (ميلان)، وكاليب أوكولي (ليستر سيتي)، وأندريا كامبياسو (يوفنتوس)، وراؤول بيلانوفا (أتالانتا)، وفيديريكو ديماركو (إنتر)، وجيوفاني دي لورينزو (نابولي)، وديستني أودوجي (توتنهام).

الوسط: ساندرو تونالي (نيوكاسل)، وسامويل ريتشي ( تورينو )، ونيكولو فاجيولي (يوفنتوس)، ديفيد فراتيسي (إنتر)، ولورينزو بيليرغيني (روما)، ونيكولو بيسيلي (روما).

الهجوم: ماتيو ريتيغي (أتالانتا)، وجياكومو راسبادوري (نابولي)، ومويس كين (فيورنتينا)، ودانييل مالديني (مونزا).