نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فياريال مساء اليوم السبت 4 أكتوبر 2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو" في تاسع جولات الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ضد فياريال اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينسيسوس جونيور، أردا جولر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

يمكنكم مباراة ريال مدريد ضد فياريال مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.