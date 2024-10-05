نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح مع نظيره كريستال بالاس مساء اليوم السبت الموافق الرابع من شهر أكتوبر الجاري على ملعب "سيلهرست بارك" في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافنبيرش.

خط الهجوم: داروين نونيز، محمد صلاح، لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.