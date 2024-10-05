نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أرسنال أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، على تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مباراة ساوثهامبتون، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ملعب الإمارات.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: يوريان تيمبر، جابرييل،ويليام ساليبا، ريكاردو كالافيوري.

الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، إيثان نوانيري.

الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي التي ستنقل مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD.