نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أرسنال أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق ساوثهامبتون، مساء اليوم السبت الموافق 4 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة السادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز.

ويحتل فريق أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد نقطة وحيدة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ كما سيتم بث مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون عبر قناة beIN Sports 1HD.