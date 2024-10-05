نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إيفرتون ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 4 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، مع نظيره فريق إيفرتون، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون، مساء اليوم السبت، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.