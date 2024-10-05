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أحمد جودة - القاهرة - أثنى الألماني أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، على موهبة لامين يامال نجم برشلونة، معربا عن إعجابه الكبير بما يقدمه اللاعب الإسباني.

روديجر: نجم برشلونة مخيف.. وأتمنى قدوم ساليبا

وفي مقابلة مع (The Inside Scoop)، وصف روديجر، يامال، بأنه "لاعب مخيف" في مثل سنه، مشيرا إلى أن اللاعب الشاب لديه مستقبل واعد.

وقال روديجر "يجب أن نعترف بموهبة هذا اللاعب، في سن 17 عاما ويقدم أداء استثنائيا، برشلونة يمتلك جوهرة حقيقية، أتمنى له كل التوفيق".

وتابع "لقد واجهت يامال في اليورو، وشاهدت بنفسي مدى خطورته، ولا يمكن إنكار موهبته، بغض النظر عن المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة. الحقيقة هي أن لامين لاعب استثنائي".

وفي سياق آخر، أبدى روديجر، إعجابه الشديد بمدافع آرسنال، وليام ساليبا، معربا عن رغبته في اللعب إلى جانبه في ريال مدريد.

وأضاف "أنا سعيد بوجود زميلي إيدير ميليتاو، لقد عاد من إصابة خطيرة، ولكن هناك مباريات كثيرة وأعتقد أننا بحاجة إلى تدوير اللاعبين، وسيكون من الرائع أن يكون ساليبا معنا".

