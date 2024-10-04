نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يتحدث عن مستقبله مع مانشستر سيتي ومواجهة فولهام وموقف دي بروين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن الشائعات الأخيرة التي ترددت مؤخرًا، حول مستقبله مع الفريق.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة فولهام، بشأن بقائه مع مانشستر سيتي: "لن أتحدث عن هذا الموضوع، عندما يحدث ذلك، سيحدث".

بيب جوارديولا: أنا جزء من مانشستر سيتي وليس مجرد مدرب

وأضاف مدرب السيتي "أنا جزء من هذا النادي، في أعماقي وأفضل طريقة للدفاع عن النادي هي الفوز بالمباريات والقيام بعملي بأفضل ما يمكن، لا يمكننا أن نسيء فهم سبب وجودي هنا، أنا المدير الفني لهذا النادي العظيم الذي يتحدث أكثر من خلال جميع وسائل الإعلام، أفضل طريقة للدفاع هي القيام بعملنا على أفضل وجه، كل شخص يعمل هنا لديه مسؤوليته الخاصة".

وواصل حديثه، قائلًا "أما الباقي، فبالطبع هناك مواقف حدثت خلال الأعوام الثمانية والتسعة الماضية، وهي موجودة دائمًا، بعضها متوقع، وبعضها الآخر أكثر صعوبة في التعامل معه، لكن هذا هو الوضع، لا شكاوى، وأنت تفعل ما عليك فعله، أنا جزء من هذا النادي، وليس مجرد مدرب، أحب هذا النادي وسيظل كذلك دائمًا".

وعن لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين، قال جوارديولا " دي بروين مصاب ولن يكون متاحا للمشاركة في تلك المباراة".

وأعرب مدرب مانشستر سيتي عن قلقه من مباراة فولهام، قائلًا "السجل الوحيد الذي أراه هو آخر ست مباريات منذ الهزيمة الأولى أمام مانشستر يونايتد لم يخسروا، أفضل لحظة لفولهام، لقد اشتروا لاعبين مثيرين للاهتمام هناك، وخاصة أندرسن، الرجال ذوي الخبرة لذلك دائمًا ما يكونون في أرضية الملعب ويخلقون المشاكل بشكل خاص في الشوط الأول، لديهم الكثير من الأسلحة والسرعة، إيوبي، لم أره أبدًا في الشكل الذي يلعب به الآن، أداما دائمًا ما يخلق المشاكل، خيمينيز عاد، كان دائمًا صعبًا، أنا قلق بشأن ما يفعلونه، وليس ما فعلوه في الماضي ".

وبسؤاله عن كأس العالم للأندية، أجاب مدرب السيتي " سنذهب بكامل الفريق إلى هناك، لن نلعب مباراة واحدة، لا أعرف المنافسة حاليًا، لن نلعب بـ11 لاعبًا، سنلعب بكامل الفريق، لا أعرف كيف سيتم اختيار اللاعبين، هذا اللاعب أفضل من هذا، ربما يكون اللاعب الأقوى بالنسبة لهم في حالة سيئة لأسباب عديدة، مهنية وشخصية وإصابات، لن أقول قبل المباراة أي لاعب سألعب به، سأقرر أنا".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة فولهام علي أرضية ملعب الاتحاد، غدًا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن فعاليات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.