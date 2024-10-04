نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش يحلم باللعب مع أرسنال أو ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ألمانية عن موقف عمر مرموش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فرانكفورت الألماني، من الانضمام لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، في الصيف المقبل.

وقال كريستيان فالك صحفي جريدة بيلد، إن عمر مرموش يحلم باللعب لنادي ليفربول أو أرسنال في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكر فالك أن أندية ليفربول وأرسنال ووست هام تراقب عمر مرموش تمهيدًا لإمكانية ضمه في الصيف المقبل.

ويقدم عمر مرموش أداءً مميزًا رفقة فرانكفورت، خلال الموسم الحالي 2024- 2025؛ حيث إنه هدافًا للدوري الألماني برصيد 6 أهداف.