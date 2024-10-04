نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليفربول يتغني بهدف صلاح في مرمي بولونيا ويتحدث عن مواجهة كريستال بالاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس غدًا السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، ضمن فعاليات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرني سلوت:- إذا أعطيت تلك المساحة لمو فيمكنه تسجيل هدف خاص

وتحدث الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي صباح اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي لمباراة كريستال بالاس، قائلًا "أنت تنظر دائمًا إلى المباراة الأولى وهي كريستال بالاس وقد أظهروا بالفعل مدى قوتهم كخصم ضد الفرق الكبيرة مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي في كلتا الحالتين، لقد حصلوا على نتيجة لذلك هذه هي المباراة الأولى ولهذا السبب فهي الأكثر أهمية وصعبة بالنسبة لنا".

وأضاف "تنطلق المباراة غدًا بعد اللعب مساء الأربعاء، في وقت متأخر من دوري أبطال أوروبا، نواجه فريقًا كان لديه أسبوع كامل للاستعداد ولكن هذا جزء من العمل في نادٍ كبير نواجه فيه تلك الفرق وعلينا أن نكون مستعدين لتلك الفرق وهذا ما سنفعله".

وعن المنافسة بين داروين نونيز وجوتا، أجاب مدرب ليفربول " أعتقد أنه من التحديات التي يتعين علينا كطاقم إيجاد أفضل ما في الأفراد، نحاول إيجاد طرق مختلفة لتمركز داروين نونيز وجوتا لأنهما ليسا نفس اللاعبين، إنهما زملاء في الفريق، هذا ما يجب أن أفعله كمدرب وما نفعله أيضًا، لم يسجل نونيز ضد بولونيا لأنه كان متسللًا، عندما نمنحه الفرص يمكنه التسجيل، لكن لسوء الحظ، لم نتمكن من منحه المراكز التي نريدها".

واكمل حديثه، قائلا "حتى جوتا لم يحصل على العديد من الفرص، لقد سجل مرتين ضد وست هام في المركز 10، إنه شيء يجب أن ننظر إليه، بالنسبة لنا أن نضع مهاجمنا في مراكز مختلفة للتسجيل".

وأشاد الهولندي سلوت بهدف لاعبه المصري محمد صلاح في مرمي بولونيا الإيطالي، قائلًا " لقد كان إنهاء لا يصدق من مو، لكن الفرصة الوحيدة التي حصل عليها لإنهاء الهجمة كانت عندما قام ترينت ألكسندر أرنولد بتمريرات متداخلة وهذا هو السبب في فتح المجال في الداخل وإذا أعطيت تلك المساحة لمو، فيمكنه تسجيل هدف خاص".

وبسؤاله عن احتمالية مشاركة الإيطالي كييزا في مواجهة كريستال بالاس، أجاب مدرب ليفربول، "انتظر وانظر، لم يتدرب خلال اليومين الماضيين، لقد جاء اليوم لمعرفة ما إذا كان بإمكانه التدرب، إذا كان بإمكانه اليوم، يتعين علي اتخاذ قرار لأننا لا نستطيع اختيار سوى 20 لاعبًا، أولًا وقبل كل شيء، يتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كان بإمكانه التدرب. وإذا كان بإمكانه، فالقرار لنا سواء أحضرناه للمباراة".

