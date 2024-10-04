"قادر على استخدام خبرته لمساعدة الفريق".. هاري ماجواير يدعم مدرب مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - دعم الدولي الإنجليزي هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد مدربه الهولندي إريك تين هاج، بعد تعرض الأخير للعديد من الإنتقادات بسبب نتائج الشياطين الحمر مؤخرا، مؤكدًا أنه قادر على استخدام خبرته لمساعدة الفريق في تجاوز هذه الفترة الصعبة.

ماجواير:- لقد لعبت لهذا النادي لمدة ست سنوات وأعرف كيف تسير الأمور

وقال هاري ماجواير في تصريحات صحفية، لشبكة سكاي نيوز "لقد لعبت لهذا النادي لمدة ست سنوات وأعرف كيف تسير الأمور".

وأضاف مدافع مانشستر يونايتد "تين هاج قادر على استخدام خبرته لمساعدة يونايتد في تجاوز هذه الفترة الصعبة".

وأكمل حديثه، قائلًا " عندما تمر بفترة سيئة، يقع اللاعبون تحت الضغط، لكن الأمر ينطبق أيضًا على المدرب ".

وأوضح "تين هاج يتمتع بخبرة كافية، لقد كان في اللعبة لفترة طويلة وكان في هذا النادي لفترة طويلة، لذلك أنا متأكد من أنه تعلم كيفية التعامل مع الأمر".

وأختتم ماجواير حديثه، قائلا "إنها جزء لا يتجزأ من اللعب لهذا النادي أو إدارته، وهي جزء من الامتياز الذي تتمتع به".