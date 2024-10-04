نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ضمك والشباب في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتطلع عشاق كرة القدم السعودية إلى المباراة المرتقبة بين ضمك والشباب ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي لموسم 2024-2025.
يعيش حالة من التألق بعد فوزه في أربع مباريات متتالية، ويأمل في تحقيق انتصاره الخامس على التوالي لمواصلة تقدمه في جدول الترتيب.
من جانبه، يسعى فريق ضمك لتعويض النتائج السلبية في الجولات الماضية، ومحاولة تحقيق فوز يعيد الأمل في تحسين موقعه بجدول الترتيب.
موعد المباراة
ستقام المباراة يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر وقطر.
القنوات الناقلة
تعتبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية هي الناقل الحصري للبطولة، ستنقل المباراة حصريًا، كما يمكن متابعتها عبر منصة شاهد VIP على الإنترنت.