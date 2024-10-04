نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ضمك والشباب في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع عشاق كرة القدم السعودية إلى المباراة المرتقبة بين ضمك والشباب ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي لموسم 2024-2025.

يعيش حالة من التألق بعد فوزه في أربع مباريات متتالية، ويأمل في تحقيق انتصاره الخامس على التوالي لمواصلة تقدمه في جدول الترتيب.

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‏ من جانبه، يسعى فريق ضمك لتعويض النتائج السلبية في الجولات الماضية، ومحاولة تحقيق فوز يعيد الأمل في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

موعد المباراة

ستقام المباراة يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر وقطر.

القنوات الناقلة

تعتبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية هي الناقل الحصري للبطولة، ستنقل المباراة حصريًا، كما يمكن متابعتها عبر منصة شاهد VIP على الإنترنت.

