نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الرياض والقادسية في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الدوري السعودي موسم 2024-2025 بفارغ الصبر المباراة القادمة بين الرياض والقادسية، والتي ستقام غدًا الجمعة 4 أكتوبر 2024.

تعد هذه المباراة مواجهة حاسمة للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري السعودي في هذا الموسم المثير.

يحتل فريف القادسية حاليًا المركز الخامس برصيد 10 نقاط، بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة، بينما تلقى هزيمة واحدة أمام فريق الشباب.

من ناحية أخرى، يحتل فريق الرياض المركز العاشر برصيد 7 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وتعرض للهزيمة في مباراتين.

موعد مباراة الرياض والقادسية في الدوري السعودي 2024

سيحل فريق القادسية ضيفًا على الرياض في إطار الجولة السادسة من الدوري السعودي لموسم 2024-2025، وستقام المباراة يوم الجمعة على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد، في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت السعودية ومصر وقطر.

القنوات الناقلة

شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية ستكون الناقل الحصري لهذه المباراة، ويمكن متابعة اللقاء أيضًا عبر الإنترنت من خلال منصة شاهد VIP.