الرياضة

ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الصربي الكسندر ميتروفيتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة الهدافين وينافسه بنزيما وعوار لاعبي الاتحاد ونقدم لكم ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر.

مباريات اليوم الجمعة

الخليج ضد الخلود 6:00.

الرياض ضد القادسية 6:15.

الشباب ضد ضمك 9:00.

ترتيب هدافي دوري روشن

1- ميتروفيتش 7 أهداف

2- كريم بنزيما 6 أهداف

3- حسام عوار 5 أهداف

4- كريستيانو رونالدو 4 أهداف

5- ساكالا ثلاث أهداف

6- تافاريس 3 أهداف

7- تاليسكا 3 أهداف

8- موسى ديمبيلي ثلاث أهداف

9- كويادو 3 أهداف

10- نكودو هدفين

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

مريم الجابري

مريم الجابري

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