نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الصربي الكسندر ميتروفيتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة الهدافين وينافسه بنزيما وعوار لاعبي الاتحاد ونقدم لكم ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر. مباريات اليوم الجمعة الخليج ضد الخلود 6:00. الرياض ضد القادسية 6:15. الشباب ضد ضمك 9:00. ترتيب هدافي دوري روشن 1- ميتروفيتش 7 أهداف 2- كريم بنزيما 6 أهداف 3- حسام عوار 5 أهداف 4- كريستيانو رونالدو 4 أهداف 5- ساكالا ثلاث أهداف 6- تافاريس 3 أهداف 7- تاليسكا 3 أهداف 8- موسى ديمبيلي ثلاث أهداف 9- كويادو 3 أهداف 10- نكودو هدفين القنوات الناقلة لمباريات الدوري تردد SSC القمر الصناعي: النايل سات. التردد: 12523. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل التصحيح: 5/6. القمر الصناعي: عرب سات. التردد: 12418. الاستقطاب: أفقي. الترميز:- 27500. معامل التصحيح: 5/6.