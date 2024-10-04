نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الصربي الكسندر ميتروفيتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة الهدافين وينافسه بنزيما وعوار لاعبي الاتحاد ونقدم لكم ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر.
مباريات اليوم الجمعة
الخليج ضد الخلود 6:00.
الرياض ضد القادسية 6:15.
الشباب ضد ضمك 9:00.
ترتيب هدافي دوري روشن
1- ميتروفيتش 7 أهداف
2- كريم بنزيما 6 أهداف
3- حسام عوار 5 أهداف
4- كريستيانو رونالدو 4 أهداف
5- ساكالا ثلاث أهداف
6- تافاريس 3 أهداف
7- تاليسكا 3 أهداف
8- موسى ديمبيلي ثلاث أهداف
9- كويادو 3 أهداف
10- نكودو هدفين
القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.