نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول الترتيب وينافسه الاتحاد والشباب ونقدم لكم ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر.
مباريات اليوم الجمعة
الخليج ضد الخلود 6:00.
الرياض ضد القادسية 6:15.
الشباب ضد ضمك 9:00.
ترتيب دوري روشن
1- الهلال 15 نقطة
2- الاتحاد 12 نقطة
3- الشباب 12 نقطة
4- النصر 11 نقطة
5- القادسية 10 نقاط
6- الاتفاق 10 نقاط
7- الرائد سبع نقاط
8- الأهلي سبع نقاط
9- التعاون سبع نقاط
10- العروبة سبع نقاط
11- الرياض سبع نقاط
12- الفيحاء خمس نقاط
13- الوحدة خمس نقاط
14- الخلود أربع نقاط
15- الخليج أربع نقاط
16- الأخدود أربع نقاط
17- ضمك ثلاث نقاط
18- الفتح ثلاث نقاط
القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.