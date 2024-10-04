الرياضة

ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول الترتيب وينافسه الاتحاد والشباب ونقدم لكم ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر.

مباريات اليوم الجمعة

الخليج ضد الخلود 6:00.

الرياض ضد القادسية 6:15.

الشباب ضد ضمك 9:00.

ترتيب دوري روشن

1- الهلال 15 نقطة

2- الاتحاد 12 نقطة

3- الشباب 12 نقطة

4- النصر 11 نقطة

5- القادسية 10 نقاط

6- الاتفاق 10 نقاط

7- الرائد سبع نقاط

8- سبع نقاط

9- التعاون سبع نقاط

10- العروبة سبع نقاط

11- الرياض سبع نقاط

12- الفيحاء خمس نقاط

13- الوحدة خمس نقاط

14- الخلود أربع نقاط

15- الخليج أربع نقاط

16- الأخدود أربع نقاط

17- ضمك ثلاث نقاط

18- الفتح ثلاث نقاط

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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