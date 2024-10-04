نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول الترتيب وينافسه الاتحاد والشباب ونقدم لكم ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر. مباريات اليوم الجمعة الخليج ضد الخلود 6:00. الرياض ضد القادسية 6:15. الشباب ضد ضمك 9:00. ترتيب دوري روشن 1- الهلال 15 نقطة 2- الاتحاد 12 نقطة 3- الشباب 12 نقطة 4- النصر 11 نقطة 5- القادسية 10 نقاط 6- الاتفاق 10 نقاط 7- الرائد سبع نقاط 8- الأهلي سبع نقاط 9- التعاون سبع نقاط 10- العروبة سبع نقاط 11- الرياض سبع نقاط 12- الفيحاء خمس نقاط 13- الوحدة خمس نقاط 14- الخلود أربع نقاط 15- الخليج أربع نقاط 16- الأخدود أربع نقاط 17- ضمك ثلاث نقاط 18- الفتح ثلاث نقاط القنوات الناقلة لمباريات الدوري تردد SSC القمر الصناعي: النايل سات. التردد: 12523. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل التصحيح: 5/6. القمر الصناعي: عرب سات. التردد: 12418. الاستقطاب: أفقي. الترميز:- 27500. معامل التصحيح: 5/6.