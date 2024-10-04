نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة الإسبانية لمتابعة مواعيد مباريات الدوري الإسباني في الموسم الحالي والذي تقام فيه العديد من المباريات القوية سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني تحديدا مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد أو الديربي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 21 نقطة حتى الآن ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 18 نقطة وفياريال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 16 نقطة على الترتيب.

نجح ريال مدريد في حصد لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي بينما جاء برشلونة في المركز الثاني واحتل جيرونا المركز الثالث وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الجمعة

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن..

1 - برشلونة 21 نقطة

2 - ريال مدريد 18 نقطة

3- فياريال 17 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 16 نقطة

5- أتلتيك بلباو 14 نقطة

6 - ريال مايوركا 14 نقطة

7 - أوساسونا 14 نقطة

8 - ريال بيتيس 12 نقطة

9 - رايو فاليكانو 10 نقاط

10 - سيلتا فيجو 10 نقاط

11 - ديبورتيفو ألافيس 10 نقاط

12 - جيرونا 9 نقاط

13 - إشبيلية 9 نقاط

14 - ريال سوسيداد 8 نقاط

15 - خيتافي 7 نقاط

16 - ليجانيس 7 نقاط

17 - إسبانيول 7 نقاط

18 - فالنسيا 5 نقاط

19 - بلد الوليد 5 نقاط

20 - لاس بالماس 3 نقاط